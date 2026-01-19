Ausblick: Citizens Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Citizens Financial Group wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,04 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Citizens Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,15 Milliarden USD aus.
20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,24 Milliarden USD, gegenüber 12,29 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
