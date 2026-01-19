DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -1,9%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.560 -1,2%Euro1,1664 +0,1%Öl63,98 -0,3%Gold4.713 +0,9%
Ausblick: Citizens Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

20.01.26 07:01 Uhr
Citizens Financial Group wird am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,04 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Citizens Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,15 Milliarden USD aus.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 8,24 Milliarden USD, gegenüber 12,29 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Citizens Financial Group Inc

DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
30.05.2018Citizens Financial Group OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.05.2017Citizens Financial Group Market PerformBMO Capital Markets
01.05.2017Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
24.10.2016Citizens Financial Group BuyUBS AG
24.10.2016Citizens Financial Group OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
02.01.2019Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
30.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
17.11.2016Citizens Financial Group NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.11.2016Citizens Financial Group HoldDeutsche Bank AG
25.01.2016Citizens Financial Group Equal WeightBarclays Capital
