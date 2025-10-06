DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.353 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.965 +0,8%Bitcoin107.416 +1,9%Euro1,1714 -0,1%Öl65,53 +1,8%Gold3.964 +2,0%
Aktie im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Montagabend mit Super Micro Computer ein

06.10.25 20:23 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Montagabend mit Super Micro Computer ein

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 6,2 Prozent auf 55,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
47,00 EUR 3,36 EUR 7,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das Super Micro Computer-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 6,2 Prozent auf 55,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 56,11 USD. Bei 54,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.438.244 Super Micro Computer-Aktien.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gewinne von 20,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,25 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 68,74 Prozent wieder erreichen.

Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

In eigener Sache

Übrigens: Super Micro Computer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
