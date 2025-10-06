Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger decken sich am Montagnachmittag mit Super Micro Computer ein

Super Micro Computer im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Zuletzt sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 55,41 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,6 Prozent auf 55,41 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 56,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.865.687 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,74 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Super Micro Computer-Bilanz für Q1 2026 wird am 04.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,52 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse