Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,50 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 54,50 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 53,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 56,26 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6.651.006 Super Micro Computer-Aktien.
Am 20.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 17,86 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Super Micro Computer am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 5,76 Mrd. USD gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Super Micro Computer Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.
Redaktion finanzen.net
