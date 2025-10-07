Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag gefragt

So bewegt sich Super Micro Computer

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,6 Prozent im Plus bei 57,11 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 57,11 USD. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 57,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,26 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.284.671 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. 16,18 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,25 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 231,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Super Micro Computer-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 äußerte sich Super Micro Computer zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,31 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,52 USD je Aktie in den Super Micro Computer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

