Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

11.09.25 16:13 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 43,88 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Super Micro Computer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 43,88 USD. In der Spitze gewann die Super Micro Computer-Aktie bis auf 44,51 USD. Die Super Micro Computer-Aktie sank bis auf 43,46 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 44,22 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 744.638 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 51,21 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Der derzeitige Kurs der Super Micro Computer-Aktie liegt somit 154,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Super Micro Computer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

