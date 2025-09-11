Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,4 Prozent auf 45,90 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Super Micro Computer-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 45,90 USD. Im Tageshoch stieg die Super Micro Computer-Aktie bis auf 47,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.689.575 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,35 USD an. Gewinne von 44,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 62,42 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,76 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,54 USD je Super Micro Computer-Aktie.
