Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer präsentiert sich am Freitagabend stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 45,28 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Super Micro Computer-Papiere um 20:08 Uhr 3,0 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Super Micro Computer-Aktie bisher bei 47,00 USD. Bei 46,54 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.601.558 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.02.2025 bei 66,35 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,53 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.11.2024 auf bis zu 17,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Verlust von 61,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,54 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse

NVIDIA-Aktie und Super Micro überholt? Darum ist Palantir 2025 der Star im S&P 500