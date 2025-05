Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zündet am Nachmittag Kursrakete

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 11,9 Prozent auf 43,53 USD.

Das Papier von Super Micro Computer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 11,9 Prozent auf 43,53 USD. Bei 46,55 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 11.673.104 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,35 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 132,82 Prozent Plus fehlen der Super Micro Computer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 06.05.2025. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,60 Mrd. USD gegenüber 3,85 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

