Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer tendiert am Mittwochabend nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 53,92 USD.
Um 20:08 Uhr sprang die Super Micro Computer-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 53,92 USD zu. Die Super Micro Computer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,03 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,50 USD. Von der Super Micro Computer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.562.937 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Super Micro Computer-Aktie somit 18,73 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Abschläge von 68,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Super Micro Computer-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Super Micro Computer am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,76 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
