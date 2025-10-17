DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Super Micro Computer im Fokus

Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Abschlägen

17.10.25 16:08 Uhr
Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 52,98 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Micro Computer Inc
45,24 EUR -1,77 EUR -3,77%
Das Papier von Super Micro Computer befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,6 Prozent auf 52,98 USD ab. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 52,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Super Micro Computer-Aktien beläuft sich auf 1.654.336 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,35 USD. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 25,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,44 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Super Micro Computer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Super Micro Computer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,52 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

