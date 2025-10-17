Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend im Minus

Super Micro Computer im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 52,36 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 52,36 USD. Das Tagestief markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 51,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.335.840 Super Micro Computer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Super Micro Computer-Aktie damit 21,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 17,25 USD. Abschläge von 67,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Super Micro Computer seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Super Micro Computer-Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Aktie aus.

