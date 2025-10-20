Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Nachmittag stark gefragt

DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,0 Prozent auf 55,82 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 7,0 Prozent auf 55,82 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Super Micro Computer-Aktie bei 56,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 55,02 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.510.319 Super Micro Computer-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Super Micro Computer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Super Micro Computer 0,000 USD aus.

Super Micro Computer gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,45 Prozent auf 5,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Super Micro Computer einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

