Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer schießt am Montagabend hoch

Die Aktie von Super Micro Computer zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Super Micro Computer-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,2 Prozent im Plus bei 55,92 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,2 Prozent auf 55,92 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,60 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 55,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5.417.842 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.

Bei 66,35 USD markierte der Titel am 20.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Super Micro Computer-Aktie mit einem Kursplus von 18,65 Prozent wieder erreichen. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,15 Prozent.

Zuletzt erhielten Super Micro Computer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Super Micro Computer ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Micro Computer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Super Micro Computer im vergangenen Quartal 5,76 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Super Micro Computer im Jahr 2026 2,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

