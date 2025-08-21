Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Super Micro Computer konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 42,46 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Super Micro Computer zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 42,46 USD. Bei 42,66 USD markierte die Super Micro Computer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 41,71 USD. Bisher wurden heute 1.393.867 Super Micro Computer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 66,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 56,26 Prozent. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,25 USD. Abschläge von 59,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Super Micro Computer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Super Micro Computer am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,76 Mrd. USD – ein Plus von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Super Micro Computer 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Super Micro Computer-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

