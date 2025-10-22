Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Abend mit kräftigen Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Super Micro Computer gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 7,3 Prozent auf 50,82 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Super Micro Computer nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 7,3 Prozent auf 50,82 USD. Der Kurs der Super Micro Computer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,05 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,53 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.967.790 Super Micro Computer-Aktien.

Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Bei 17,25 USD fiel das Papier am 16.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 66,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Super Micro Computer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Super Micro Computer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,76 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Super Micro Computer am 04.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Super Micro Computer-Aktie

Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips - auch die NVIDIA-Aktie reagiert

Super Micro-Aktie im freien Fall: Super Micro enttäuscht auf allen Ebenen

Ausblick: Super Micro Computer präsentiert Quartalsergebnisse