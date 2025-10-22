Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer am Mittwochnachmittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 53,75 USD abwärts.
Um 15:53 Uhr ging es für die Super Micro Computer-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 53,75 USD. Im Tief verlor die Super Micro Computer-Aktie bis auf 53,23 USD. Bei 54,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 623.340 Super Micro Computer-Aktien umgesetzt.
Am 20.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 66,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Super Micro Computer-Aktie derzeit noch 23,44 Prozent Luft nach oben. Bei 17,25 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 67,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Super Micro Computer-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Super Micro Computer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Super Micro Computer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Experten taxieren den Super Micro Computer-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,52 USD je Aktie.
|15.02.2019
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|28.04.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|27.01.2017
|Super Micro Computer Buy
|Maxim Group
|05.10.2018
|Super Micro Computer Hold
|Maxim Group
|18.09.2017
|Super Micro Computer Neutral
|D.A. Davidson & Co.
