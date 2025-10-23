Super Micro Computer Aktie News: S&P 500 Aktie Super Micro Computer fällt am Abend tief

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Super Micro Computer. Die Super Micro Computer-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 9,0 Prozent auf 47,76 USD.

Die Super Micro Computer-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 9,0 Prozent auf 47,76 USD. In der Spitze fiel die Super Micro Computer-Aktie bis auf 47,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 51,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 11.201.492 Super Micro Computer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 66,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Super Micro Computer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,25 USD am 16.11.2024. Der aktuelle Kurs der Super Micro Computer-Aktie ist somit 63,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Super Micro Computer-Aktie.

Am 05.08.2025 legte Super Micro Computer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Micro Computer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Super Micro Computer 5,76 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,52 USD je Super Micro Computer-Aktie.

