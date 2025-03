Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Symrise-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 94,12 EUR zu. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 94,16 EUR zu. Bei 92,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.301 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 125,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 32,81 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 91,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 3,02 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Symrise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Symrise 1,10 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 118,31 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,92 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

DAX aktuell: DAX bewegt sich letztendlich im Plus

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen