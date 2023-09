Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,72 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 90,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 90,72 EUR. Mit einem Wert von 89,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.839 Symrise-Aktien.

Am 01.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 112,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 87,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 107,91 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 12.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Aktie aus.

