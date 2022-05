Symrise Aktie News: Symrise am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Kaum Bewegung ließ sich um 24.05.2022 09:22:00 Uhr bei der Symrise-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 102,70 EUR. Bei 102,85 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 102,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.549 Symrise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 22,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 94,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,56 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,75 EUR an.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.090,60 EUR im Vergleich zu 950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Symrise am 02.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Symrise.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,30 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten

Symrise-Aktie: Starke Duftmarke

Symrise-Aktie sehr stark: Symrise knackt Milliardenschwelle beim Umsatz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise