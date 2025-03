Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 89,10 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 89,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Symrise-Aktie bis auf 89,06 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19.400 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,29 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,06 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 117,06 EUR.

Symrise gewährte am 14.03.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,93 EUR je Aktie.

