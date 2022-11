Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag schwächer

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 109,05 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 108,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 108,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.027 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 132,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,57 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 91,94 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 117,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 27.04.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 975,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 950,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 13.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Aktie aus.

