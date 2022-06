Rheinmetall-Aktie legt letztendlich zu: JV mit KMW zur Wartung von NATO-Fahrzeugen im Baltikum

Dabei sollen Synergieeffekte genutzt, Reaktionszeiten verkürzt sowie die Versorgungskette durch den Ausbau regionaler Kapazitäten verbessert werden. Zudem werde "die multinationale Interoperabilität von Streitkräften und Industrie der NATO-Staaten gefördert".

Beide Joint-Venture-Partner halten jeweils 50 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Namen Lithuania Defense Services. Geschäftsführer wird Sebastian Dietz.

Das hochmoderne Wartungs- und Logistikzentrum in Jonava liege strategisch günstig in der Nähe der Garnison Rukla - dem größten Militärstandort Litauens, an dem auch die NATO-Battlegroup Lithuania stationiert ist.

Die Rheinmetall -Aktie kletterte im XETRA-Geschäft zuletzt um 2,17 Prozent auf 216,70 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com