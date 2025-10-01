T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochnachmittag in Rot

T-Mobile US im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 238,50 USD nach.

Um 15:53 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 238,50 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 238,50 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,26 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 65.289 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,93 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 202,77 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,00 USD an.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,13 Mrd. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,61 USD je Aktie belaufen.

