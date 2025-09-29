T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Dienstagabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 240,02 USD zu.
Um 20:07 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 240,02 USD nach oben. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 240,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 237,96 USD. Bisher wurden heute 393.082 T-Mobile US-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,19 Prozent. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 15,52 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,00 USD aus.
T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Alle: Alle Empfehlungen