DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.299 ±-0,0%Nas22.598 ±0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1740 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktienkurs im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Dienstagabend fester

30.09.25 20:25 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 240,02 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
201,85 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 240,02 USD nach oben. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 240,09 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 237,96 USD. Bisher wurden heute 393.082 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,19 Prozent. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 15,52 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 271,00 USD aus.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,49 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

T-Mobile US-Aktie stabil: Wechsel an der Unternehmensspitze

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08:01T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08:01T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen