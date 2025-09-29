T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von T-Mobile US konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 239,48 USD.

Die T-Mobile US-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 239,48 USD. Bei 240,06 USD erreichte die T-Mobile US-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,96 USD. Bisher wurden heute 68.426 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 15,45 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2024 Kursverluste bis auf 202,77 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 271,00 USD.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,66 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

