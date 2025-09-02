T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend mit Verlusten

T-Mobile US im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 252,26 USD nach.

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 1,4 Prozent auf 252,26 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 251,32 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 253,31 USD. Bisher wurden heute 459.923 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 9,61 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 192,65 USD erreichte der Anteilsschein am 07.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 267,00 USD je T-Mobile US-Aktie aus.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,83 USD im Jahr 2025 aus.

