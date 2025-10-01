T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 232,67 USD nach.
Die T-Mobile US-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 232,67 USD abwärts. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,58 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 583.728 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 18,83 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 14,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,00 USD.
Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,61 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
