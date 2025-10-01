DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.324 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.764 +0,5%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,54 -2,3%Gold3.864 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Notierung im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend mit Abschlägen

01.10.25 20:24 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend mit Abschlägen

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 232,67 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
203,25 EUR 1,40 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 232,67 USD abwärts. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 231,58 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 583.728 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 18,83 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 14,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 271,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

September 2025: So schätzen Experten die T-Mobile US-Aktie ein

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

T-Mobile US-Aktie stabil: Wechsel an der Unternehmensspitze

In eigener Sache

Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen