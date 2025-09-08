DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
So bewegt sich T-Mobile US
So bewegt sich T-Mobile US

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag billiger

09.09.25 16:10 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 241,96 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
206,30 EUR -0,40 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 241,96 USD nach. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 240,97 USD. Bei 242,53 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 90.913 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 14,27 Prozent Luft nach oben. Bei 193,27 USD erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

mehr Analysen