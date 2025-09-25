T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagabend gefragt

So bewegt sich T-Mobile US

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 238,24 USD zu.

Um 20:07 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 238,24 USD nach oben. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,82 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 237,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 360.216 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 202,77 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 267,00 USD aus.

T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 21,13 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,66 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

