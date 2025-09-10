T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagabend behauptet

T-Mobile US im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die T-Mobile US-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 240,60 USD.

Mit einem Kurs von 240,60 USD zeigte sich die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum verändert. Die T-Mobile US-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,60 USD an. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 239,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 418.738 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 276,49 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 12,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 194,41 USD ab. Mit Abgaben von 19,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

T-Mobile US-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,83 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,58 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 267,00 USD für die T-Mobile US-Aktie aus.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,80 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

EchoStar kassiert Milliarden von Starlink - Aktie schießt hoch - T-Mobile US, AT&T & Verizon in Rot

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So schätzen die Analysten die T-Mobile US-Aktie im August 2025 ein