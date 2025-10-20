DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.341 +1,1%Top 10 Crypto14,94 +0,6%Nas22.983 +1,3%Bitcoin95.646 +2,6%Euro1,1656 -0,1%Öl60,51 -1,4%Gold4.346 +2,3%
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag mit Abschlägen

20.10.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 227,69 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
195,96 EUR -0,24 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 227,69 USD ab. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,20 USD nach. Bei 228,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 66.115 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,43 Prozent. Bei 208,39 USD fiel das Papier am 07.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 283,75 USD an.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,34 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

