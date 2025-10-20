T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US reagiert am Montagabend positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 230,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 230,00 USD. Mit einem Wert von 228,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 318.906 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 10,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,59 USD, nach 2,83 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,75 USD.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

