T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 228,81 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:08 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 229,36 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 470.493 T-Mobile US-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2025 auf bis zu 208,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 8,92 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie eingenommen. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

