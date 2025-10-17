DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,29 +0,4%Gold4.227 -2,3%
Aktienkurs aktuell

17.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Freitagabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 228,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
196,20 EUR -0,88 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 20:08 Uhr 1,0 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 229,36 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,15 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 470.493 T-Mobile US-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 276,49 USD erreichte der Titel am 04.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,84 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2025 auf bis zu 208,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 8,92 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,83 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,59 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. In Sachen EPS wurden 2,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,49 USD je Aktie eingenommen. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,13 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

