T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US zeigt sich am Nachmittag freundlich

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 228,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
193,06 EUR -4,02 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die T-Mobile US-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 228,29 USD zu. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,69 USD zu. Mit einem Wert von 227,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 174.610 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 17,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,39 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 8,72 Prozent sinken.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,59 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 283,75 USD an.

T-Mobile US gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
