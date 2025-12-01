DAX23.837 +0,3%Est505.668 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,9%Nas23.366 +0,7%Bitcoin73.908 -5,2%Euro1,1598 ±0,0%Öl63,51 +0,5%Gold4.224 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit positivem Wochenausklang -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Bitcoin, Broadcom, Oracle, PUMA, TUI, Microsoft im Fokus
Top News
iBonds vs. Geldmarkfonds: Das sind die Vor- und Nachteile iBonds vs. Geldmarkfonds: Das sind die Vor- und Nachteile
Airbus- und Lufthansa-Aktie: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch Airbus- und Lufthansa-Aktie: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025

01.12.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

16:00 CHE: Novartis, Social Impact & Sustainability Annual Investor Event

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q3/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 10/25

09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

Wer­bung

09:30 CZS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)

Wer­bung

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 10/25

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi