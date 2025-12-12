DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,07 -0,6%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.831 +0,1%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,60 +0,1%Gold4.287 +0,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Dezember 2025

12.12.25 07:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.593,9 PKT -60,3 PKT -0,25%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 10/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

Wer­bung

08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25

08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

Wer­bung

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister

ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

