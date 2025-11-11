DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 -2,9%Nas23.398 -0,6%Bitcoin89.199 -2,7%Euro1,1600 +0,3%Öl65,22 +1,8%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Alcon legt Quartalsergebnis vor
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

TAGESVORSCHAU: Termine am 12. November 2025

11.11.25 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 12. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

Wer­bung

07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 13.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

Wer­bung

07:00 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knaus Tabbert, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen

07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Infineon, Q4-Zahlen (8.00 Uhr Bilanz-Pk, 9.30 Uhr Analystenkonferenz))

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz, 14.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pressekonferenz)

Wer­bung

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adesso, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, 9Monatszahlen (11.00 Uhr Call)

07:30 DEU: Elringklinger, Q3-Zahlen (14.00 Uhr Call)

07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen

08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen

14:00 USA: Moderna, außerordentliche Hauptversammlung

15:30 USA: Chevron, Investor Day

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen (detailliert)

22:00 USA: Cisco, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

IRL: Flutter Entertainment, Q3-Zahlen

ITA: De Longhi, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

ROU: Zentralbank, Zinsentscheid

00:50 JPN: Geldmenge M2 10/25

00:50 JPN: Geldmenge M3 10/25

07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/25 (vorab)

08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/25

08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

08:00 DEU: Großhandelspreise 10/25

10:00 ITA: Industrieproduktion 9/25

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten, Hannover

DEU: Auftakt Deutscher Handelskongress, Berlin

09:30 DEU: Bundesfinanzhof verhandelt drei Klagen gegen die Grundsteuerreform, München

10:00 DEU: Helaba-Webkonferenz "Märkte und Trends 2026: Weltwirtschaft - Die Karten werden neu gemischt". Chefvolkswirtin, Dr. Gertrud Rosa Traud, stellt den Jahresausblick für Konjunktur und Kapitalmärkte vor.

11:00 DEU: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick der Deka-Volkswirte, Frankfurt/M.

14:00 DEU: Diskussionsveranstaltung CDU mit Bundeskanzler Friedrich Merz «Social Media: Chance oder Risiko für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?», Berlin

14:30 DEU: «Wirtschaftsweise» stellen Jahresgutachten vor, Berlin

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

++ 19.00 Uhr Pressekonferenz

BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi