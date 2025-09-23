DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -2,2%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.543 -0,7%Euro1,1732 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.697 +0,3%
TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2025

22.09.25 06:04 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. September 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando

DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

TERMINE KONJUNKTUR

über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR)

14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi