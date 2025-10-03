Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing schiebt sich am Freitagabend vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 290,50 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 290,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 296,05 USD. Bei 291,86 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 991.741 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 296,72 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 2,14 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 53,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,29 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,49 USD, nach 1,48 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent auf 30,27 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing rechnen Experten am 15.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Deal mit OpenAI: Aktien von Samsung und SK hynix klettern auf Rekordhochs - auch ASML, Infineon profitieren

Intel-Aktie rutscht ab: TSMC-Fantasie schwindet - Gewinnmitnahmen und enttäuschte Hoffnungen belasten

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment