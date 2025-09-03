Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Abend

Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 234,08 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 234,08 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 234,16 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 230,65 USD. Zuletzt wechselten via New York 417.678 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 6,06 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,64 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,48 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 16.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 9,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

