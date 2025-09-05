Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Montagabend nordwärts

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 246,23 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 246,23 USD. Zwischenzeitlich stieg die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sogar auf 246,27 USD. Bei 242,30 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 771.375 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,25 USD an. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 134,26 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,47 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing im Jahr 2025 9,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

