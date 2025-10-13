Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing zündet am Montagabend Kursrakete

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,8 Prozent auf 302,69 USD.

Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 7,8 Prozent auf 302,69 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,02 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 298,00 USD. Zuletzt wurden via New York 2.171.741 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 307,26 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 1,51 Prozent Plus fehlen der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 55,64 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,29 USD. Im Vorjahr erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre 2,13 USD je Wertpapier.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 45,37 Prozent gesteigert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen. Am 15.10.2026 wird Taiwan Semiconductor Manufacturing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

