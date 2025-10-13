DAX24.373 +0,5%Est505.568 +0,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.406 +0,1%Euro1,1594 -0,2%Öl63,92 +3,0%Gold4.079 +1,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für ASML auf 780 Euro - 'Hold'

13.10.25 10:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
839,20 EUR 35,20 EUR 4,38%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML (ASML NV) von 660 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise eher etwas trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

