Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend auf rotem Terrain

Taiwan Semiconductor Manufacturing im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 275,02 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 275,02 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 270,21 USD. Bei 273,24 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 915.648 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei 285,98 USD markierte der Titel am 24.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 3,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 134,26 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 51,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,32 USD aus.

Am 17.07.2025 legte Taiwan Semiconductor Manufacturing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 30,27 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,98 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien