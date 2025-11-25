Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing gibt am Dienstagabend nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 282,06 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 282,06 USD ab. Der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 273,09 USD nach. Bei 281,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.214.162 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (311,03 USD) erklomm das Papier am 17.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie derzeit noch 52,40 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,24 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlichte am 16.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im vergangenen Quartal 33,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 23,50 Mrd. USD umsetzen können.

Am 15.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Ausverkauf im Technologiesektor: Asiatische Indizes mit herben Verlusten

Tesla-Aktie vor Superzyklus? Was die Aktie des E-Autopioniers 2026 antreiben könnte

Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs