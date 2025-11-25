DAX23.460 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.831 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,12 -2,0%Gold4.135 -0,1%
25.11.25 16:09 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 275,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 275,77 USD. Das Tagestief markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 273,09 USD. Bei 281,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 543.383 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 134,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 105,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 33,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,50 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

