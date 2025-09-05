DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.410 ±0,0%Nas21.780 +0,4%Bitcoin95.357 +0,5%Euro1,1764 +0,4%Öl66,10 +0,7%Gold3.634 +1,3%
Aktienkurs aktuell

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Abschlägen

08.09.25 20:24 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Target gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 91,45 USD.

Die Target-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 91,45 USD abwärts. Die Target-Aktie sank bis auf 91,34 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,21 USD. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.050 Stück gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,39 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 87,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit Abgaben von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Target-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,56 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Target 4,46 USD aus.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,95 Prozent auf 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,45 Mrd. USD gelegen.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Target veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
