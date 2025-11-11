Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target gewinnt am Nachmittag an Fahrt

DAX24.050 +0,4%Est505.716 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.389 -0,6%Bitcoin89.036 -2,9%Euro1,1596 +0,3%Öl64,98 +1,4%Gold4.114 -0,1%
So bewegt sich Target

11.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Target nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 91,10 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Target-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 91,10 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Target-Aktie sogar auf 91,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,38 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 106.153 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2024 bei 158,42 USD. Mit einem Zuwachs von 73,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,37 USD. Abschläge von 6,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 20.08.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 25,21 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,45 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Target.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Target-Gewinn in Höhe von 7,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

